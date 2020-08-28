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القضاء العراقي : المعتدون على الطبيب في النجف من ذوي احد المتوفين بكورونا

Category: أمـن

Date: 2020-08-28T09:58:33+0000
القضاء العراقي : المعتدون على الطبيب في النجف من ذوي احد المتوفين بكورونا

شفق نيوز/ أكد مجلس القضاء الاعلى يوم الجمعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على مدير مستشفى في النجف.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، ان "محكمة تحقيق النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الأمل وأودعت خمسة منهم في التوقيف".

اكد المركز ان "المتهمين هم من ذوي احد المتوفين بفايروس كورونا"، لافتا إلى أن "الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات وبدلالة المادة السادسة من قانون حماية الأطباء، مع اصدار أمر قبض وتحر عن بقية المتهمين لإكمال التحقيقات واحالتهم إلى محكمة الموضوع".

واظهر تسجيل "فيديوي" تداوله ناشطون على مواثع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الاشخاص بالاعتداء بالضرب المبرح على مدير مستشفى "الامل" بالنجف الدكتور طارق الشيباني متهمينه بالتقصير في اداء واجبه مما تسبب بوفاة فرد منهم بعد تدهور حالته الصحية اثناء رقوده بالمستشفى.

ونُشر ايضا فيديو آخر لأناس داخل غرفة العناية المركزة في مسشتفى الامل يحاولون اسعاف مريض بفيروس كورونا وقد هبط عنده معدل الاوكسجين بالدم الى الصفر وهم يستنجدون ولكن دون جدوى لخلو المستشفى من الكوادر والاطباء.

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