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القبض على مرتكب المجزرة بميسان وايداع ضباط ومنتسبين بالسجن

Category: أمـن

Date: 2020-08-24T13:38:25+0000
القبض على مرتكب المجزرة بميسان وايداع ضباط ومنتسبين بالسجن

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين بالقاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة اشخاص جراء نزاع عشائري في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان تم القاء القبض على منفذ عملية القتل صباح اليوم التي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص، مشيرا الى ايداع منتسبين وضباط في الاجهزة الامنية في السجن وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم نتيجة وقوع الجريمة بوضح النهار وامام دائرة حكومية.

من جهتها اعلنت شرطة المحافظة في بيان القبض على 20 من قضاء قلعة صالح، بعد ساعاتٍ على قتلهم 3 أشخاص، أمام محكمة استئناف ميسان إثر نزاعٍ عشائري.

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من اليوم بسقوط قتلى بنزاع عشائري اندلع في احدى المناطق بمحافظة ميسان جنوبي العراق.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن نزاعا عشائريا اندلع اليوم في منطقة الشبانة في ميسان اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص.

واضاف المصدر ان الحادث وقع بالقرب من محكمة استئناف ميسان نتيجة خلاف عشائري قديم مع احدى العشائر في ميسان.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تتوصل الاطراف المتخاصمة الى تسوية ترضيهما مما يؤدي الى تفاقم الوضع واللجوء الى حمل السلاح وقد تخرج الامور عن السيطرة خاصة في جنوب العراق وتبدأ نزاعات مسلحة لا تنتهي بالتقادم.

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