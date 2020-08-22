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الغانمي يعلن إرسال قوة إلى البصرة لإعتقال "القتلة" "خلال ساعات"

Category: أمـن

Date: 2020-08-22T21:16:27+0000
الغانمي يعلن إرسال قوة إلى البصرة لإعتقال "القتلة" "خلال ساعات"


شفق نيوز/ اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، عن إرسال قوة لاعتقال قتلة الناشطين في محافظة البصرة، التي وصلها مساء السبت، وفد رفيع من بغداد برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، للوقوع على تصاعد عمليات الاغتيال ضد ناشطين في المحافظة.

وقال الغانمي في تصريحات من البصرة، "سنلاحق المجرمين وسنلقي القبض على "القتلة" خلال ساعات، عبر قوة توجهت لتنفيذ هذا الواجب".

الكاظمي يلوح بإقالة مسؤولي البصرة: عليكم كشف المجرمين بأسرع وقت

وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

وكانت أشد هجومين عنفاً قد وقعا في البصرة، وأسفرا عن مقتل عدد من الناشطين والمدنيين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها بغداد وذي قار.

 

 


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