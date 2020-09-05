العراق يعلن نهاية تشكيل "المفتي الشرعي" لداعش

شفق نيوز/ كشف الحشد الشعبي، اليوم السبت، نهاية ما يعرف بتشكيلات المفتي الشرعي في تنظيم داعش، وقال إن ذلك أسهم بانهيار 97% من المنظومة العسكرية لتنظيم داعش في عموم العراق.

وقال الناطق الإعلامي عن قيادة الحشد الشعبي -محور الشمال- علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز، ان داعش الإرهابي وقبله تنظيم القاعدة اسسوا ما يسمى تشكيلات "المفتي الشرعي" لاستهواء العقول وجذب المريدين للانضمام للتنظيمات الارهابية تحت عناوين جهادية مصطنعة، مبينا أن التنظيمات الارهابية استهدفت "المناطق السنية" لبناء قواعد للدعم فيها وبتحريض طائفي.

واكد الحسيني ان القوات الامنية والحشد الشعبي ومن خلال عملياتها الامنية والاستخبارية تمكنت من تدمير وإنهاء "خرافات" المفتي الشرعي وفقدان التنظيمات الارهابي لقاعدة عقائدية مزيفة كانت تهدف من خلالها لتأسيس امارات ارهابية متطرفة مدعومة من قوى ودول اقليمية وعالمية".

ولفت الحسيني الى فقدان داعش 97% من قدرته القتالية بعد تلاشي ونهاية جناح المفتي الشرعي وبات معزولا بمعتقداته الطائفية المزيفة التي لم تجد أي قبول في عموم المناطق السنية والتي اسهمت من خلال تعاونها الامني والاستخباري مع الاجهزة الامنية والحشد الشعبي بتطهير جميع المناطق من القواعد والمعاقل التي كان يعول عليها التنظيم عقائديا وعسكرياً.

ويرى باحثون اجتماعيون ان التطرف انتشر في بدايته بعد سقوط النظام السابق ضمن المناطق الريفية والنائية شبه المعزولة في المحافظات الساخنة والمختلطة سكانيا مؤكدين ان تنظيمي القاعدة وداعش استغلوا عناوين "الجهاد" لاستهواء الاهالي وجرهم لتنفيذ عمليات مسلحة او التعاون مع التنظيمات المتشددة.







