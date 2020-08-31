العراق والناتو يبحثان خطة تعاون بعيدة المدى بينهما

شفق نيوز/ بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الاثنين، خطة تعاون بعيدة المدى بين الجانبين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يارالله، أجرى، حلقة تلفزيونية مع المستشار السياسي لحلف الناتو وعدد من ضباط المقر الاعلى للحلف في اللقاء الذي جمعهُ مع قائد حلف الناتو في العراق اللـــواء جينــي كرينيان وبحضور معاونه للتدريب ونائب قائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة الركن في رئاسة الاركان".

وأوضح ان "الاتصال تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام التي تصب في مصلحة المؤسسة العسكرية، حيث أكد الجانبان على ضرورة الاستمرار والتعاون الثنائي من اجل تطوير مفاصل المؤسسة العسكرية".

وأكد رئيس أركان الجيش خلال اللقاء، وفقا للبيان، على نقطتين رئيسيتين هما التدريب والإصلاح المؤسساتي من خلال وضع خطة بعيدة المدى وعلى عدة مراحل بالتعاون مع حلف الناتو على ان تقيم النتائج نهاية كل مرحلة".

من جانبه، أكد المستشار السياسي وضباط المقر الأعلى للحلف على التزام حلف الناتو بدعم العراق من خلال تقديم المشورة والرؤيا المستقبلية لتوسعة عمل البعثة في العراق وبالتشاور مع وزراء دفاع الحلف".

وأضاف المستشار السياسي، بحسب البيان، ان "البعثة في العراق هي قوة غير قتالية هدفها تقديم المشورة والمساعدة في وضع خطط الاصلاح المؤسساتي وهي مستمرة في دعم المؤسسات التدريبية.

ولفت إلى أن "حلف الناتو مطلع على جميع الاحتياجات والمتطلبات التي تحتاجها المؤسسة العسكرية من خلال التواصل مع قائد بعثة الناتو في العراق التي بدورها تتواصل مع القيادات الأمنية في العراق كافة".



