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العثور على جثتي مدنيين اختطفهما داعش في اطراف خانقين

Category: أمـن

Date: 2020-08-27T07:07:19+0000
العثور على جثتي مدنيين اختطفهما داعش في اطراف خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، بالعثور على جثتي مدنيين اثنين اختطفهما تنظيم "داعش" ليلة امس في اطراف خانقين.

وأقدم  تنظيم داعش امس الاربعاء على قتل مدني واختطاف 4 اخرين اغلبهم من قبيلة الزركوش،  واحرق عجلتين تقلهم في منطقة "دكة ميكائيل" 13 كم شمال غرب خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن عثرت، اليوم، على جثتي شقيقين من قبيلة الزركوش، اختطفهما داعش ليلة امس واحرق سيارتهما وقتل مواطن ثالث في كمين بأطراف قرية دكة ميكائيل، 13 كم شمال غرب خانقين".

وأضاف المصدر، أن "البحث جار  لكشف مصير اثنين اخرين من المخطوفين، فيما تواصل قوات الامن عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن الخاطفين".

وتعرضت مناطق اطراف خانقين، "105 كم شمال شرق بعقوبة"، خلال الأشهر الماضية، الى حوادث وهجمات بالعبوات الناسفة تسببت بمقتل واصابة مدنين وعناصر امنية، فيما عزا مختصون أسباب الهجمات الى تسلل إرهابيين فارين من محافظات أخرى الى اطراف خانقين .

وتشهد خانقين ارتفاعاً واضحاً في معدلات الخروقات الامنية والتي اصبحت بشكل شبه بعد انسحاب قوات البيشمركة 2017 والتي تنتشر في المنطقة و تسيطر عليها امنياً حتى قبل انسحابها امام تقدم القوات العراقية .

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