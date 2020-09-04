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الطيران الحربي العراقي يدك اوكاراً داعش

Category: أمـن

Date: 2020-09-04T07:16:00+0000
الطيران الحربي العراقي يدك اوكاراً داعش

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة بان الطيران الحربي نفذ ضربات جوية كثيفة استهدفت اوكار داعش في مناطق شمالي جلولاء ومحيط قضاء خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان الضربات الجوية انطلقت بعد زيارة تفقدية لقائد القوات البرية اللواء الركن قاسم المحمدي لمناطق حوض شمالي جلولاء واطراف قضاء خانقين.

واضاف ان الضربات الجوية حققت أهدافها ودكت أماكن يشتبه بانها  اوكار اختباء ومنطلقات لهجمات عناصر داعش دون التأكيد عن حجم الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش جراء الضربات.

يذكر ان مناطق "شمالي جلولاء" تشهد اضطراباً امنياً منذ أكثر عامين بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

فيما تسبب انسحاب البيشمركة من خانقين ومحيطها عام 2017 بفراغ أمني شاسع وتصاعد الهجمات وانحدار بالوضع الامني بشكل غير مسبوق, فيما اكدت احصائيات امنية تحول 84 قرية في محيط خانقين الى مناطق ضائعة امنيا وعرضة لتسلل وتنقل العناصر الارهابية القادمة من تلال حمرين ومحافظات كركوك وصلاح الدين.

 

 


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