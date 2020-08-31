الداخلية تعلق على حادثة قناة دجلة وترفض الاعتداءات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، رفضها الاعتداءات التي طالت قناة دجلة الفضائية في بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تسعى وضمن مهام عملها ووظيفتها التنفيذية إلى فرض سيادة القانون وجعله الفيصل في جميع نقاط الخلاف والمشاكل التي تعترض مجتمعنا الكريم بالوانه المختلفة وهي حريصة على احترام المعتقدات لكل أطيافه الكريمة.

واشارت الوزارة الى أنها في الوقت الذي تؤكد فيه الاحترام لقدسية شهر محرم الحرام وتقدر بإجلال واعتزاز مشاعر أبناء شعبنا الكريم المرتبطة بروحانية وعظمة صاحب الذكرى في هذا الشهر الحرام الإمام الحسين( عليه السلام واهل بيته وأصحابه الكرام) فإنها وفي ذات الوقت ترفض الاعتداءات التي طالت إحدى القنوات الفضائية.

واشارت الى ان حرية العمل الصحفي والإعلامي في البلاد المحكوم بالأصل بقانون نافذ ومؤسسات معنية تتابع بدقة اي اساءات أو تجاوزات غير مقبولة او بث برامج لا تتناسب وقدسية الشهر، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية وفق مهامها الدستورية.

واقتحم محتجون شيعة غاضبون، مقر قناة دجلة الفضائية الواقع في منطقة الجادرية وسط بغداد، بعد بث قناة "دجلة طرب" أغان في يوم عاشوراء وهو ما اعتبروه "تجاوزا على الشعائر الحسينية".

وأقدم المحتجون على تكسير محتويات المبنى قبل أن يضرموا النيران فيه ويمنعوا فرق الدفاع المدني من إخماده.