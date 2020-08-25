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الداخلية تحدد جهات معنية حصرا بتنفيذ أوامر الكاظمي والغانمي بشأن البصرة

Category: أمـن

Date: 2020-08-25T13:49:47+0000
الداخلية تحدد جهات معنية حصرا بتنفيذ أوامر الكاظمي والغانمي بشأن البصرة

شفق نيوز/ افاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعدن معن يوم الثلاثاء أن ان الأوامر الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، و وزير الداخلية عثمان الغانمي بما يخص الاوضاع في البصرة يطبقها القادة الامنيون في المحافظة التي تقع اقصى جنوبي العراق.

وقال معن لوكالة شفق نيوز ان "تلك المباني التابعة الى دوائر الدولة لانسمح بالتعدي عليها لأنها خاصة لخدمة المواطن مبينا أن قانون وزارة الداخلية واضح وصريح وخاصة بالفقرات التي تتعلق بحماية ارواح المواطنين والممتلكات العامة"، داعيا "الجميع لإحترام تلك القوانين"، قائلا "علينا ان نميز بين الأحتجاجات السلمية وغير السلمية التي تؤثر على أمن المحافظات التي تشهد احتجاجا" .

وبين أن "هناك توجيهات صدرت للقوات الأمنية في البصرة بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وفد أمني رفيع للبصرة تتولى القيادات الأمنية تطبيق تلك التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية"، مردفا بالقول ان "تلك التوجيهات بدأت تطبق كإجراءات أمنية في الأقضية والنواحي ومركز مدينة البصرة".

وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

وكانت أشد هجومين عنفاً قد وقعا في البصرة، وأسفرا عن مقتل عدد من الناشطين والمدنيين بينهم ريهام يعقوب، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها بغداد وذي قار.


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