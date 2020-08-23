الداخلية تتعهد بمعالجة ملف الحواجز الأمنية في الشوارع

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد، أن وزير الداخلية عثمان الغانمي وعدها بمعالجة ملف الحواجز الأمنية المنتشرة في شوارع المدن والبلدات.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لـوكالة شفق نيوز، إن "مسألة الازدحامات والسيطرات الأمنية في الشوارع أصبحت مزعجة للمواطن، خصوصا بعد جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن "أي الشخص إذا أراد الانتقال من مكان إلى آخر يحتاج إلى ساعتين أو ثلاثة ساعات للوصول للمكان الذي يقصده".

وأضاف أن "اللجنة الأمن والدفاع النيابية ناقشت هذا مع وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال استضافته باللجنة".

وأكد الركابي، أن "الغانمي أوعد اللجنة بمعالجة الموضوع وإعادة النظر بالسيطرات الأمنية خصوصا بالعاصمة بغداد".







