الحكومة العراقية تفشل بإعادة عشائر "متهمة بالارهاب" لأحدى المدن

شفق نيوز/ جددت عشائر "شمر صكوك" في محافظة ديالى اليوم السبت رفضها عودة عشائر متهمة بدعم الارهاب في مناطق جنوب ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية كنعان مهدي الشمري لوكالة شفق نيوز، ان وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت لقاءً في محافظة ديالى جمع عشائر"شمر صكوك" و"بني زيد" لانهاء وحل الخلافات العشائرية التي تمنع عودة قرى "بني زيد" الى جنوبي ناحية كنعان، مبينا ان الوزيرة دعت الى تجاوز الخلافات والنزاعات بين القبيلتين بغية الوصول الى مصالحة حقيقية وطنية و طي صفحة الخلافات الماضية وبسط السلم الاجتماعي في المناطق المستعادة من سيطرة داعش .

واكد ان عشائر "شمر صكوك" رفضت عودة عشائر "بني زيد" بسبب ضلوع الاخيرة بدعم وايواء تنظيم القاعدة سابقا خلال الاعوام الممتدة بين 2005 و2008 ، وما تكبدته عشيرة "شمر" من خسائر فادحة بالارواح والاملاك، لافتا الى ان عشائر "شمر صكوك" تعتبر عودة قرى بني زيد عودة للارهاب والقتل مرة اخرى.

واوضح مدير كنعان ان ادارته تسعى لمصالحة حقيقية تحت اطر قانونية تضمن حقوق الشهداء والمتضررين من العمليات الارهابية سابقا مستدركاً" رفض عودة "بني زيد" قرار عشائري يتطلب حلول ومعالجات حكومية وامنية.

ورفضت قبائل "شمر صكوك "جنوب شرق بعقوبة في وقت سابق عودة قرى واسر نازحة متمهة بالتعاون والانتماء لتنظيم القاعدة سابقا خلال الاعوام التي سبقت 2008، داعية الى القصاص العشائري والقانوني من جميع المتورطين والمتعاونين مع التنظيم.

وشهدت مناطق جنوبي ناحية كنعان ابان فترة العنف الطائفي الممتدة بين اعوام 2005 و2008 اعمال عنف وتهجير طائفي وهجمات وحوادث امنية خلفت عشرات الضحايا والمصابين بين المدنيين.