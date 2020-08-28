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الحشد يعلن سقوط قائد بارز باشتباكات مع داعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-08-28T20:05:23+0000
الحشد يعلن سقوط قائد بارز باشتباكات مع داعش في ديالى

شفق نيوز/ نعت هيأة الحشد الشعبي، يوم الجمعة، احد قادتها الذي قضى باشتباكات مع تنظيم داعش في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقالت الهيأة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بفخر واعتزاز تزف هيئة الحشد الشعبي مسؤول المدفعية في قيادة عمليات ديالى الحشد الشعبي الشهيد القائد عامر أحمد صالح ( ابو حيدر الانصاري) اثر هجوم “داعشي” غادر في خانقين بعد مسيرة وحياة جهادية زاخرة بالعطاء والتضحية".

واضافت ان "الانصاري اذاق الإرهاب حر سلاحه متفردا بعزيمته واصراره على ملاحقة فلول داعش وإنهاء تواجدها على ارض محافظة ديالى، ومواقفه وجهوده في اعادة النازحين وحرصه على استقرار الاوضاع في مناطقهم".

واوضحت "لقد كان الانصاري، قائدا فذا ومقاتلا شجاعا، شارك في اغلب عمليات التحرير ضد عصابات “داعش” الإرهابية، وكان في طليعة ملبي فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا قبل ان يختتمها اليوم بالشهادة في الذود عن الوطن وترابه وفي أيام عاشوراء وذكرى شهادة الامام الحسين واهل بيته واصحابه (عليهم السلام)".

وتابعت "نحن اذ نزف شهيدنا الانصاري اليوم نؤكد ان طريقه الذي عبده بدمائه سيكون حاشدا باخوته المجاهدين الذين يلزمون سواترهم وينفذون واجباتهم دون كلل دحرا للارهاب الداعشي".


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