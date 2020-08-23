الحشد الشعبي يقطع طرق "قوارب الموت" لداعش في العراق

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة ديالى اليوم الاحد فرض السيطرة الكاملة على بحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة وتطويقها امنيا لمنع مرور وتسلل عناصر تنظيم داعش الى حوض حمرين.

وقال المتحدث باسم قيادة الحشد صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الحشد فرضت اطواقا امنية حول بحيرة حمرين لمنع تسلل وتنقل بقايا فلول داعش وقطع أي امدادات او مؤن ينقلها التنظيم عبر الزوارق المخفية والتي تنقل المتفجرات والاسلحة لنقل الموت الى مناطق حوض حمرين وتهديد القطعات الامنية".

واكد تسيير قوات نهرية مدربة بدوريات مراقبة ورصد مستمرة لقطع أي ثغرات يمكن استغلالها من قبل عناصر داعش ، معتبرا "السيطرة على بحيرة حمرين قطع "اوصال" بقايا داعش واجهض محاولات اعادة ترميم البؤر والاوكار التي دمرتها القوات الامنية والحشد الشعبي خلال العمليات الامنية الماضية."

يذكر ان بحيرة حمرين كانت خلال الاعوام الماضية ممرا للتنظيمات المسلحة لنقل المؤن والاسلحة والتنقل من اطراف ديالى الى محافظات اخرى عبر زوارق متنقلة، وتعد الخزين الستراتيجي الاول للمياه في المحافظة.