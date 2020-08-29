الحشد الشعبي: داعش يحاول استعادة "عقد مستعصية" في محيط خانقين

شفق نيوز/ اعتبرت قيادة الحشد الشعبي في ديالى، يوم السبت، أن تعرضات وهجمات تنظيم "داعش" في ريف ومحيط خانقين محاولة للتخلص وفك حصار امني بنسبة 360 درجة فرضتها عليه قواتها والقوات الامنية .

وقال المتحدث الرسمي عن قيادة الحشد الشعبي في ديالى صادق جعفر الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن الحشد الشعبي اخترق "عقداً مستعصية" لداعش لم يصدقها حتى التنظيم نفسه، واستطاع فرض حصار شامل بنسبة 360 درجة في محيط وريف خانقين وحوض حمرين، وقطع خطوط اتصال التنظيم مع بقايا في صلاح الدين واطراف كركوك".

وبين الحسيني أن "هجمات داعش محاولة لتفادي نهايته في ديالى والحفاظ على بقائه بالحد الممكن وابقاء خطوط الامداد والتواصل بين ديالى ومحافظات اخرى"، معتبراً نهاية داعش في ديالى "نهاية تدريجية لوجوده في عموم العراق".

وأضاف أن "الحشد الشعبي قلب حسابات داعش واعوانه بسيطرته على مناطق وقواطع كان يعتبرها التنظيم ملاذات امنية ابدية لا يمكن الوصول اليها او اختراقها"، لافتا الى ان "داعش يحاول بهجماته اللصوصية ايهام الرأي العام وبث اشاعة التهديد لسكان خانقين".

واستبعد الحسيني قدرة داعش على السيطرة على أي بقعة في محيط خانقين او اختراق الاطواق الامنية التي فرضتها قوات الامن الحشد الشعبي.

وتعرضت مناطق اطراف خانقين "105 كم شمال شرق بعقوبة" خلال الأشهر الماضية الى حوادث وهجمات بالعبوات الناسفة أودت بحياة واصابة مدنيين وعناصر امنية، فيما عزا مختصون أسباب الهجمات الى تسلل إرهابيين فارين من محافظات أخرى الى اطراف خانقين .