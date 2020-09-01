سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صور.. الجيش العراقي أحبط مجزرة بانفجار كركوك الانتحاري

Category: أمـن

Date: 2020-09-01T06:49:51+0000
صور.. الجيش العراقي أحبط مجزرة بانفجار كركوك الانتحاري

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، الثلاثاء، تفاصيل انفجار عجلة مفخخة على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

انفجار سيارة مفخخة على طريق محافظتين في العراق

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن سيطرة تابعة للفرقة السادسة الجيش العراقي أحبطت محاولة تسلل عجلة مفخخة يقودها انتحاري الى كركوك، كان يروم تفجيرها وسط السكان المحليين وإيقاع مجزرة بحسب المعلومات الاستخبارية.

وأضاف أن عناصر السيطرة ضبطوا العجلة في حاضنة التفتيش، مما دفع سائقها لتفجيرها على الفور مما أسفر عن سقوط امرأة ضحية، وجرح اربعة منتسبين.

وبين أن العجلة المفخخة مسروقة، وقادمة من ناحية الرشاد في محافظة كركوك.

related

اندلاع حريق قرب مرقد الامام العباس في كربلاء

Date: 2020-02-25 15:22:57
اندلاع حريق قرب مرقد الامام العباس في كربلاء

الجيش الامريكي يباشر بحملة تحصينات لقاعدة عين الأسد

Date: 2020-01-28 10:49:36
الجيش الامريكي يباشر بحملة تحصينات لقاعدة عين الأسد

مقتل صاحب محل تجاري يوفر مساعدات للاحتجاجات في العاصمة بغداد

Date: 2019-12-17 12:41:42
مقتل صاحب محل تجاري يوفر مساعدات للاحتجاجات في العاصمة بغداد

وكالة: 14 قتيلا حصيلة تظاهرات السبت في العراق

Date: 2019-10-05 21:00:13
وكالة: 14 قتيلا حصيلة تظاهرات السبت في العراق

المدير العام للجمارك جنوبي العراق ينجو من محاولة اغتيال

Date: 2019-12-03 23:24:27
المدير العام للجمارك جنوبي العراق ينجو من محاولة اغتيال

العراق يرسل تعزيزات عسكرية واسلحة ثقيلة على الحدود مع تركيا

Date: 2020-08-12 09:32:34
العراق يرسل تعزيزات عسكرية واسلحة ثقيلة على الحدود مع تركيا

الحلبوسي يحمّل الأجهزة الاستخبارية تكرار الخروق الأمنية

Date: 2019-09-21 09:59:40
الحلبوسي يحمّل الأجهزة الاستخبارية تكرار الخروق الأمنية

عمليات بغداد تكشف حقيقة سقوط قتلى بصفوف المحتجين

Date: 2019-11-21 16:52:44
عمليات بغداد تكشف حقيقة سقوط قتلى بصفوف المحتجين