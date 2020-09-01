صور.. الجيش العراقي أحبط مجزرة بانفجار كركوك الانتحاري

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، الثلاثاء، تفاصيل انفجار عجلة مفخخة على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

انفجار سيارة مفخخة على طريق محافظتين في العراق

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن سيطرة تابعة للفرقة السادسة الجيش العراقي أحبطت محاولة تسلل عجلة مفخخة يقودها انتحاري الى كركوك، كان يروم تفجيرها وسط السكان المحليين وإيقاع مجزرة بحسب المعلومات الاستخبارية.

وأضاف أن عناصر السيطرة ضبطوا العجلة في حاضنة التفتيش، مما دفع سائقها لتفجيرها على الفور مما أسفر عن سقوط امرأة ضحية، وجرح اربعة منتسبين.

وبين أن العجلة المفخخة مسروقة، وقادمة من ناحية الرشاد في محافظة كركوك.