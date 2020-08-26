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الجبوري يتحرك لابعاد ضابط كوردي كبير من كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-08-26T17:50:09+0000
الجبوري يتحرك لابعاد ضابط كوردي كبير من كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة كركوك، بان المحافظ وكالة راكان سعيد الجبوري، وجه كتابا الى وزارة الداخلية الاتحادية، يطلب فيه تنصيب ضابط من القومية العربية في منصب مدير النجدة بدلاً من ضابط كوردي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الجبوري رشح العميد قحطان محمد حمزة الطائي لتنصيبه مديراً لنجدة كركوك"، مشيرا الى ان ذلك المنصب "من حصة الكورد ويشغله العقيد مازن غريب وكالة في الوقت الحالي" .

ويشكو الكورد في محافظة كركوك من التهميش وإبعادهم عن المناصب، بخاصة بعد أكتوبر ٢٠١٧، حين فرضت القوات العراقية سيطرتها على المحافظة المتنازع عليها، مع انسحاب البيشمركة عقب استفتاء استقلال كوردستان.

 

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