"الثأر لم يأخذ بعد".. فصيل مسلح يهدد باستهداف الامريكيين أينما وجودوا

شفق نيوز/ أكد نائب الأمين العام لحركة "الأبدال" احدى الفصائل المسلحة، كمال الحسناوي، اليوم الأربعاء، أن الفصائل سوف تستهدف الامريكيين اين ما وجدوا، ثأراً لاستهداف أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

وقال الحسناوي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامريكية في العراق، هي قوات محتلة"، مشدداً على أن "هذه القوات سوف تستهدف من قبل فصائل المقاومة، اين ما وجدوا في القواعد او الشوارع ثأر لاستهداف أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، فهذا الثأر لم يأخذ حتى اللحظة".

وبين أن "هناك حجة شرعية، وحتى قانونية، بالتعامل مع القوات الامريكية، على انها قوات محتلة، وهذه القوات، سوف تلاقي المقاومة والرفض، بكل الطرق المتاحة، والمقاومة ضدها سوف تستمر الى حين اخراج اخر جندي لهذه القوات من كافة الاراضي العراقية".

وتهدد فصائل مسلحة، عدة، باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.