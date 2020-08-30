البصرة تعلن نتائج حملة امنية "كبرى" بالمحافظة

شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة البصرة، الاحد، بتنفيذها المرحلة الثانية للحملة الأمنية "الكبرى" لتطبيق أوامر القبض بحق مطلوبين، فيما اشارت الى اعتقال متهمين بالارهاب ومصادرة اسلحة واعتدة وعجلات؛ وضبط مخدرات.

وقال اعلام شرطة البصرة في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، انه بحسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة "تنفذ شرطة محافظة البصرة المرحلة الثانية للحملة الأمنية الكبرى للسبعة ايام الماضية"، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة عباس ناجي آدم لتنفيذ أوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة في أنحاء المحافظة كافة.

و اضاف البيان "اسفرت العمليات عن القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، و القاء القبض على 317 متهما مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة"، مشيرا الى "ضبط 5 بنادق كلاشنكوف وأعتدة متنوعة و 3 مسدسات".

واضاف بيان شرطة البصرة انه جرى ايضا "ضبط مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات و حبوب مخدرة وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالو جزاءهم العادل"، مردفاً "كما شملت الحصيلة الامنية لمفارز افواج شرطة الطوارئ وشرطة النجدة ضبط (1367 ) عجلة و (2097) دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات مديرية المرور".

وتابع ان "هذه العملية تأتي ضمن حملات تفتيش مستمرة بغية بسط الامن والاستقرار في المحافظة"، منوهاً على ان "شرطة البصرة ماضية في عمليات فرض القانون لطمأنة السكان بتواجد قوات أمنية قادرة على حفظ الأمن والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".

جدير بالذكر ان الحملة الامنية تأتي على خلفية تفشي مظاهر الفوضى والانهيار الامني في محافظة البصرة، التي قام فيها مسلحون مجهولون باغتيال واستهداف ناشطين مدنيين في التظاهرات من بينهم نساء؛ وكذلك بظل انتشار الجريمة المنظمة والنزاعات العشائرية المسلحة، التي لم يوضع لها حد حتى الآن.