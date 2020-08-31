البصرة تطيح بعصابة "العسكر" الخطيرة

شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة البصرة، الاثنين، بالقاء القبض على عصابة" اجرامية" تنتحل صفة عسكرية، فيما اشارت الى ان المعتقلين، اعترفوا بعدة جرائم بالاشتراك مع متهمين اخرين هاربين.

وقال اعلام شرطة البصرة في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عصابة للابتزاز والتسليب والقتل والتهجير تنتحل صفة قوة امنية على الفور تم تشكيل قوة من أبطال قسم مكافحة اجرام البصرة"، مردفا "ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تم التعرف على مكان تواجدهم و نصب كمين محكم في المكان المحدد وإلقاء القبض على متهمين اثنين من افراد العصابة احدهما مطلوب قضائيا وفق المادة 456 و الاخر مطلوب وفق المادة 406 ق.ع".

و اضاف البيان، انه ضبطت بحوزة المعتقلين" عجلتان نوع تويوتا بيك اب دبل قمارة و بندقية كلاشنكوف نصف اخمص مع مخزن و بدلات عسكرية (مرقط) مع رتب عسكرية و أجهزة حاسوب و جهاز مناداة واختام متنوعة"، مبينا انه "بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا على عدة جرائم بالاشتراك مع متهمين اخرين هاربين"، لافتاً الى ان الجرائم المرتكبة تمثلت في"خطف وقتل احد المواطنين اذ جرى اختطافه من منطقة الشعيبة وقتله في منطقة الرميلة الشمالية، و نصب سيطرات وهمية برتب وملابس عسكرية متنوعة لغرض ايقاف ارتال الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة وابتزازها واخذ مبالغ مالية منها، اذ يزعمون انهم ضباط في منظومة الامن الجنوبية للحشد".

وتابعت شرطة محافظ البصرة، ان من الجرائم التي ارتكبها المعتقلون "خطف شيخ عشيرة من منطقة الطوبة والنخيل وبعدها تم اطلاق سراحه من دون أي مقابل وذلك لغرض الترهيب، و تهجير قسري و الاستيلاء على اراض زراعية في منطقة مناوي اللجم"، منوهة على انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالو جزاءهم العادل وليكونو عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".

وافادت شرطة محافظة البصرة، يوم امس الاحد، بتنفيذها المرحلة الثانية للحملة الأمنية "الكبرى" لتطبيق أوامر القبض بحق مطلوبين، فيما اشارت الى اعتقال متهمين بالارهاب ومصادرة اسلحة واعتدة وعجلات؛ وضبط مخدرات.

وكانت قيادة شرطة البصرة، قد كشفت يوم ٢٣ من آب الجاري، عن القبض على 304 متهماً من بينهم بجرائم قتل؛ وحجز نحو 3 آلاف عجلة ودراجة "مخالفة" وذلك في غضون ثلاثة ايام.

وتأتي الاعتقالات والحملات الامنية في البصرة، في ضوء تفشي مظاهر الفوضى والانهيار الامني في المحافظة، التي قام فيها مسلحون مجهولون باغتيال واستهداف ناشطين مدنيين في التظاهرات من بينهم نساء؛ وكذلك بظل انتشار الجريمة المنظمة والنزاعات العشائرية المسلحة، التي لم يوضع لها حد حتى الآن.



