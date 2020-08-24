البصرة تخصص ارقاما للإبلاغ عن المجرمين وتدعو الأهالي للتعاون

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الاثنين، عن تخصيص أرقام طوارئ للإبلاغ عن المجرمين، في المحافظة التي شهدت مؤخراً تصاعداً بعمليات الإغتيال التي تستهدف ناشطين مدنيين.

وقال رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن له دور كبير في التعاون مع الوكالات الامنية والاستخباراتية من خلال الإبلاغ عن المتهمين بقضايا إرهابية وجنائية لغرض التوصل الى اي معلومات اي مجموعة من المتهمين بقضايا إرهابية".

واضاف انه بـ"امكان اي مواطن في الاقضية والنواحي ابلاغ الجهات الامنية عن طريق الهواتف المخصصة للنجدة 104 والسيطرة المركزية 115 وسيتم التعامل مع المعلومات بسرية تامة لغرض الوصول الى المجرمين والقتلة الذين يعبثون ويعملون على خلق الفوضى في البصرة".

حديث العيداني يأتي بالتزامن من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الذي افاد ان البصرة تحتاج إلى جهد استخباراتي للوصول إلى الخارجين عن القانون.

واوضح "لا نحتاج إلى عملية كبرى في البصرة وإنما لجهد استخباراتي".







