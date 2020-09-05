البصرة المضطربة تشن حملة عسكرية: سلاح واحد خفيف لكل منزل

شفق نيوز/ اعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام، عن انطلاق عملية عسكرية لحصر السلاح بيد الدولة، في المحافظة الجنوبية النفطية التي تشهد اضطراباً في المشهد الأمني.

وقال صدام إن المحافظة الجنوبية لن تشهد حظراً للتجوال تزامناً مع العملية، إنما سيكون هناك قطع جزئي عند تفتيش المناطق.

وأكد أن القوات الأمنية لن تسمح بأكثر من قطعة سلاح خفيف في المنازل، خلال العملية التي تستمر 5 أيام، على أن يعقد بعدها مؤتمر لتقييم النتائج وسير العملية.

من جهته أكدت خلية الإعلام الأمني أن العملية انطلقت في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم في التوقيت المحلي.

وأضافت في بيان أن العملية تتم عبر قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش اشتركت فيها قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ.

وشهدت البصرة في الفترة المنصرمة توتراً امنياً متصاعداً بعد اغتيال ناشطين مدنيين من جهة، وتزايد الخلافات العشائرية المسلحة والتي غالباً في يسقط فيها ضحايا من المدنيين.



