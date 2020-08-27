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البصرة.. اعتقال شخص قتل طفلته بعد ضرب مبرح بسلك كهرباء

Category: أمـن

Date: 2020-08-27T15:12:38+0000
البصرة.. اعتقال شخص قتل طفلته بعد ضرب مبرح بسلك كهرباء

شفق نيوز/ كشفت شرطة محافظة عن البصرة، الخميس، ملابسات جريمة قتل بحق طفلة، بعد اعتقال والدها القاتل.

وذكر بيان لشرطة المحافظة "بعد ورود اخبار عن حدوث جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في قضاء شط العرب على الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم شخصيا للتحقيق عن الجريمة.

وأضاف وبعد التحري وجمع المعلومات والتعمق في التحقيقات تم كشف ملابسات جريمة القتل بعد مرور 4 ساعات والتعرف على القاتل وهو والدها تم إلقاء القبض عليه وبعد التحقيق معه اعترف بارتكابه جريمة القتل بواسطة الضرب المبرح مستخدماً سلك كهربائي.

هذا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على عقوبة الإعدام من قتل نفسا عمدا.


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