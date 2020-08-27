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الاطاحة بمخبر يزود "داعش" بمعلومات عن القوات الامنية والبيشمركة في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-08-27T07:03:27+0000
الاطاحة بمخبر يزود "داعش" بمعلومات عن القوات الامنية والبيشمركة في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة لداخلية العراقية، يوم الخميس، عن القبض على أحد المخبرين السرين لتنظيم "داعش" في كركوك.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك"، مبينة أنه "مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية لعمله مخبر سري للدواعش".

وأوضح أنه "اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بتزويد عصابات داعش بمعلومات عن القوات الأمنية وقوات البيشمركة بتحركاتهم وأماكن تواجدهم مقابل اعطاءه مبالغ مالية على ذلك"، مشيرة الى "تدوين اقواله واحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".

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