الاطاحة بثلاثة "ارهابيين" في طريق موصل - بغداد

شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" كانوا يعملون فيما يسمى "ديوان الجند" و"المعسكرات العامة".

وقال الحمداني في بيان ورد إلى ,كالة شفق نيوز، إن "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية، وهم كل من ( م ا خ س ) ، و ( م و ش ا )، واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند، و( م ش م ع ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى المعسكرات العامة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".