الاسدي يعلن من كركوك آلية جديدة لملاحقة الإرهاب

شفق نيوز/ كشف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الاسدي، الاثنين، عن أن المرحلة المقبلة سيجري فيها الاعتماد على المعلومات الامنية لملاحقة الخلايا الإرهابية.

جاء ذلك على هامش زيارته محافظة كركوك، واجرى الاسدي جولة ميدانية لعدد من الدوائر الحكومية، وكان في استقباله محافظ كركوك راكان الجبوري وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في كركوك، إن الاسدي عقد اجتماعا موسعا في دائرة امن كركوك لبحث اخر المستجدات الامنية وبحث الخطط الامنية.

واكد رئيس جهاز الامن الوطني، على "ان المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة مباشرة على المعلومات الامنية الدقيقة لملاحقة الخلايا الارهابية التي تحاول زعزعة الامن والاستقرار".