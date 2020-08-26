اغتصباها وتاجرا بأعضائها البشرية .. الاطاحة بقتلة طفلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الاربعاء عن القاء القبض على متهمين اثنين اقبلا على اختطاف طفلة وقتلها من بعد اغتصابها في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ورود بلاغ من أحد المواطنيين بتعرض ابنته البالغة من العمر ١٠ سنوات للخطف من جهة يجهلها، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الجريمة المنظمة ذي قار في وزارة الداخلية".

واوضح البيان انه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، تم التوصل للجناه وإلقاء القبض عليهما وهم من أقارب الطفلة المجني عليها، ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفا بجريمتهما النكراء والغرض من قتلها بعد الاغتصاب للمتاجرة بأعضائها البشرية".

وتابع البيان انه "تم الاستدلال من خلال التحقيق معهما على مكان دفن المغدورة في بستان ضمن مناطق محافظة ذي قار والعائد الى احد المتهمين، واثناء التفتيش في البستان تم العثور مع رفات الطفلة على الملابس والحقيبة الدراسية العائدة لها، ومسدس ومخازن واطلاقات وسكين".