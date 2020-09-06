اعتقال متهمين بقتل امرأة "بطريقة بشعة" ودفنها داخل دارها في النجف

شفق نيوز/ ألقت شرطة النجف القبض على متهمين قاموا بقتل امرأة ودفنها داخل دارها.

وقالت مديرية شرطة النجف في بيان، "بعد استخبار شعبة مكافحة اجرام الوفاء عن وجود حادث قتل في منطقة الحيدرية وعلى الفور وبتوجيه من قائد شرطة محافظة النجف الاشرف اللواء فائق فليح الفتلاوي تم تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية مدير مكافحة اجرام النجف وعدد من ضباط ومنتسبي مكافحة اجرام الوفاء تم اجراء التحقيق وتبين ان هناك جثة مدفونة داخل دار لامرأة تبلغ من العمر ٤٠ سنة.

وأضاف "تم جمع المعلومات وزرع المصادر بمكان الحادث تم التعرف على الجناة والقبض عليهم وتم اجراء التحقيق معهم ابتدائيا واعترفوا بجريمتهم البشعة تم تصديق اقوالهم قضائيا وتم توقيفهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".



