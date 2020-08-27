اعتقال عدد من "متظاهري الكهرباء" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الخميس، بأن القوات الامنية اعتقلت عدداً من المتظاهرين امام وزارة الكهرباء في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية حاولت، اليوم، تفريق تظاهرة واعتصام المتظاهرين والمعتصمين من موظفي العقود امام مبنى وزارة الكهرباء في بغداد".

وأضاف المصدر، ان "القوات الامنية حاولت ازالة خيم الاعتصام لغرض انهاء الاعتصام وفتح الطريق امام دخول وخروج الموظفين الى مبنى الوزارة"، مشيرا الى "اعتقال عدد من المتظاهرين".

ويتظاهر العشرات من اصحاب العقود والمعينين على الاجر اليومي في وزارة الكهرباء امام مبنى الوزارة في بغداد، للمطالبة بصرف رواتبهم وتثبيتهم على الملاك الدائم.