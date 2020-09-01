سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اعتقال شخص يزوّد العشائر المتنازعة بالعتاد في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-09-01T17:52:12+0000
اعتقال شخص يزوّد العشائر المتنازعة بالعتاد في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الثلاثاء، اعتقال شخص كان يقوم بتزويد العشائر المتنازعة بالعتاد في منطقة حسينية المعامل بأطراف بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها "ألقت القبض على متهم وبحوزته كميات من أعتدة الBKC واعتدة القناص والكلاشنكوف موضوع داخل (التكتك) التابع له".

وأضافت أنه "تم اقتياده والتحقيق معه، حيث اعترف بانه يزود العشائر التي نشب بينها خلاف بالعتاد من خلال قيامه بنقل هذا العتاد بين المناطق مقابل مبالغ مالية بسيطة".

وأشارت شرطة بغداد إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

وكان نزاع عشائري عنيف قد نشب قبل أيام قليلة في منطقة حسينية المعامل، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، فضلا عن إضرام النيران بمنازل وسيارات ومتاجر.


related

بعد وقوع ضحايا.. شرطة كربلاء تسيطر على نزاع عشائري

Date: 2020-08-31 13:34:06
بعد وقوع ضحايا.. شرطة كربلاء تسيطر على نزاع عشائري

سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل داخل المنطقة الخضراء

Date: 2020-08-29 18:40:30
سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل داخل المنطقة الخضراء

تطورات جديدة ببغداد ومقتل متظاهر بالكوت وناشطون بالنجف يوقعون اقالة عبد المهدي

Date: 2019-10-05 23:02:15
تطورات جديدة ببغداد ومقتل متظاهر بالكوت وناشطون بالنجف يوقعون اقالة عبد المهدي

إخلاء سبيل اكثر من 600 متهم ومحكوم في بغداد

Date: 2020-04-01 12:35:28
إخلاء سبيل اكثر من 600 متهم ومحكوم في بغداد

السلطات العراقية تقبض على اثنين من السجناء الهاربين في بغداد

Date: 2019-08-03 21:12:52
السلطات العراقية تقبض على اثنين من السجناء الهاربين في بغداد

القوات الامنية تقبض على منفذ لمجزرة سبايكر في بغداد

Date: 2019-06-07 20:33:55
القوات الامنية تقبض على منفذ لمجزرة سبايكر في بغداد

تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار في بغداد

Date: 2019-11-27 09:41:30
تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار في بغداد

اصابة عضو شعبة في حزب البعث بهجوم واختطاف شاب في الناصرية وبغداد

Date: 2020-06-13 18:50:16
اصابة عضو شعبة في حزب البعث بهجوم واختطاف شاب في الناصرية وبغداد