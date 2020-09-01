اعتقال شخص يزوّد العشائر المتنازعة بالعتاد في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الثلاثاء، اعتقال شخص كان يقوم بتزويد العشائر المتنازعة بالعتاد في منطقة حسينية المعامل بأطراف بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها "ألقت القبض على متهم وبحوزته كميات من أعتدة الBKC واعتدة القناص والكلاشنكوف موضوع داخل (التكتك) التابع له".

وأضافت أنه "تم اقتياده والتحقيق معه، حيث اعترف بانه يزود العشائر التي نشب بينها خلاف بالعتاد من خلال قيامه بنقل هذا العتاد بين المناطق مقابل مبالغ مالية بسيطة".

وأشارت شرطة بغداد إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

وكان نزاع عشائري عنيف قد نشب قبل أيام قليلة في منطقة حسينية المعامل، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، فضلا عن إضرام النيران بمنازل وسيارات ومتاجر.



