اصابة مسؤول امني ومنتسب بهجوم لعشيرة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية يوم الثلاثاء بإصابة مسؤول امني ومنتسب بعد اطلاق نار، ورشقهما بالحجارة اثناء تنفيذ واجب امني في منطقة تغلب عليه الطابع العشائري في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدير قسم مكافحة الاجرام العميد حسين علي خضير اصيب بإطلاق ناري في الساق اليسرى وأصابة منتسبين بالرأس على أثر رمي الحجارة أثناء تنفيذ واجب القاء القبض على متهمين وفق المادة 406 في ناحية الفضلية في أحدى المناطق العشائرية تدعى العساگرة.

وبيّن المصدر انه بسبب تجمع أفراد العشيرة وتجمهرهم وإثارة الشغب ضد الدورية حال دون القبض على المتهمين من قبل شرطة ذي قار.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تتوصل الاطراف المتخاصمة الى تسوية ترضيهما مما يؤدي الى تفاقم الوضع واللجوء الى حمل السلاح وقد تخرج الامور عن السيطرة خاصة في جنوب العراق وتبدأ نزاعات مسلحة لا تنتهي بالتقادم.



