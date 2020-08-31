اصابة جنديين عراقيين بانفجار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاثنين بإصابة جنديين بانفجار شمال غربي ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش انفجرت في أحد الطرق قرب قرية "الهيتاوين" 6 كم شمال غرب مركز ناحية العظيم ما اسفر عن اصابة جنديين احدهما برتبة "عريف".

واضاف" ان الجنديين تم نقلهما الى مستشفى الخالص لتلقي العلاجات اللازمة فيما شنت قوات الجيش حملة تمشيط بحثا عن عبوات اخرى

الى ذلك اكد المصدر ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه داعش ليلة امس على قرية الهيتاوين الى 4 قتلى وجريح واحد.

وتشهد ناحية العظيم شمالي ديالى هجمات ارهابية مستمرة لقربها من حدود صلاح الدين وقواطع"مطيبيجة" الساخنة امنيا والتي تعد اخطر واصعب بؤر الإرهاب الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "امارة الشر" التي لازالت ولاّدة للتنظيمات الإرهابية ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.







