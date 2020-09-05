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احباط عملية تفجير خيم للمتظاهرين جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2020-09-05T11:30:59+0000
احباط عملية تفجير خيم للمتظاهرين جنوبي العراق

شفق ينوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم السبت احباط عملية تفجير خيم المتظاهرين وإلقاء القبض على الجاني في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت الوكالة في بيان وردل لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد المتهمين يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ذي قار في وزارة الداخلية".

واشار البيان الى القاء "القبض المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامة بعملية زرعة للعبوة الناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وايقاع الأذى بهم".

وتابع البيان ان قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة ٤/ ارهاب من قانون العقوبات.

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