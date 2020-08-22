اجتماع أمني "طارئ" لمناقشة التطورات في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني خاص، يوم السبت، بأن الاجهزة الامنية في محافظة البصرة اقصى جنوب العراق ستعقد اجتماعا "طارئا" لمناقشة التطورات الاخيرة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اجتماعا سريا وطارئا سينعقد حول اوضاع البصرة التي تأزمت بحضور قيادات امنية مختلفة من بينها الاستخبارات والعمليات والامن الوطني ونواب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة".

وأضاف "سيكون هناك اجتماع مع رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني لمناقشة تداعيات الوضع الامني وكيفية السيطرة على الوضع الامني وكيفية حماية المؤسسات الحكومية من الحرق بعد حرق بوابة مجلس النواب يوم امس من قبل بعض المتظاهرين بقناني المولوتوف".

واغلق عدد من المتظاهرين الغاضبين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مكتب مجلس النواب في منطقة العشار بالبصرة، مطالبين بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم.

بدورها اكدت شرطة البصرة انها تلتزم بأقصى درجات “ضبط النفس" رغم استعمال المتظاهرين لقنابل المولوتوف و قذف الحجارة".